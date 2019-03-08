شكرا لقرائتكم خبر عن «سري الدين» عن كتاب «الثورة الأم»: يستهدف تقديم لمحات عظيمة من تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر مؤخرا أول كتاب تذكاري عن تاريخ حزب الوفد منذ تأسيس الوفد المصري، وحتى حركة 23 يوليو 1952. يأتي ذلك في إطار احتفالات حزب الوفد بمرور مئة عام على ثورة الشعب المصري في 1919.

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وأكد الدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رعايته للكتاب التذكاري الذي تم تكليف الكاتب شريف عارف مقرر لجنة الإعلام بالحزب بإعداده. وقال إنه «يهدي الكتاب لجموع الوفديين تخليدا لكفاح المصريين في سبيل الاستقلال والحرية».

وأوضح في تصريحات له، الجمعة، أن «الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته مائتي صفحة من القطع المتوسط، بطباعة فاخرة، يتضمن صورا ووثائق هامة ونادرة تستعرض لحظات فارقة في تاريخ حزب الوفد، وفي حياة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس».

وأضاف «سري الدين» أن الكتاب الذي يمثل واحدة من فعاليات عديدة يقوم برعايتها في احتفالية مئوية الوفد يستهدف تقديم لمحات عظيمة من تاريخ مصر الحديث، خلال حقبة الاستعمار للأجيال الجديدة من الشباب.