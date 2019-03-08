شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. و«الأزهري» يوجه رسالة للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين.

وتحدث الشيخ أسامة الأزهري، خطيب الجمعة، عن فضل ومنزلة الشهداء. وقال: «في جوف الليل المظلم، وشدة البرد القارس، رغم ذلك يقف الجندي متيقظًا ومرابطا بثبات جبل، ليحمى وطنه وشعبه، ويشاركه الأمانة أخوه الذي يقف مرابطاً على رأس جبل». وأضاف: «الشهيد يقف شامخاً لأنه تربى في مدرسة وطنية، وكلما ازداد الإنسان غوصاً فى تاريخ مصر، ورأى قدرتها، ازداد إيماناً بها».

ووجه الأزهري رسالة إلى السيسي من فوق المنبر قائلا: «أناشدك ياسيادة الرئيس بالاستمرار في المحاسبة الصارمة لكل مهمل أو متسيب يتسبب في إهماله بأذى لمصري واحد».