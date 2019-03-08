شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «ناتو»: طالبان لن تنتصر في أرض المعركة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستلوتنبرج، إن الحلف يتواجد في أفغانستان لتهيئة الأوضاع للسلام، وتوجيه رسالة واضحة لحركة «طالبان» بأنها لن تنتصر في أرض المعركة.

وأضاف ستلوتنبرج، في تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البولندي أندريه دودا، الجمعة، أن «ناتو» يدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام، مؤكدًا أن تواجد الحلف يهدف إلى إرسال رسالة لـ«طالبان» بأنها لن تفوز على أرض المعركة، إلا أن (طالبان) عليها أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق سياسي، بحسب وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية.

وأشار الأمين العام لـ«ناتو» إلى أن أي سلام مستدام ينبغي أن يتم بناؤه على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة.