شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بإعلام جنوب الوادي تحصل على الدكتوراه في «إعلانات مواقع التواصل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة سارة محيي الدين، المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، في الرسالة المقدمة منها بعنوان «التحليل الدلالي لإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتشكيل القرار الشرائي لدى عينة من جمهور المستخدمين».

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محفوظ الزهري، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي، والدكتور فؤاد أحمد حلمي، أستاذ التخطيط والتطوير المؤسسي بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

الباحثة سارة محيي الدين

الباحثة سارة محيي الدين

الباحثة سارة محيي الدين

الباحثة سارة محيي الدين

الباحثة سارة محيي الدين