- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بإعلام جنوب الوادي تحصل على الدكتوراه في «إعلانات مواقع التواصل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت الباحثة سارة محيي الدين، المدرس المساعد بكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، في الرسالة المقدمة منها بعنوان «التحليل الدلالي لإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتشكيل القرار الشرائي لدى عينة من جمهور المستخدمين».
وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محفوظ الزهري، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي، والدكتور فؤاد أحمد حلمي، أستاذ التخطيط والتطوير المؤسسي بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثة بإعلام جنوب الوادي تحصل على الدكتوراه في «إعلانات مواقع التواصل» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.