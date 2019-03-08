شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب الجديد: سنواصل العمل للقضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عميد معهد القلب الجديد، الدكتور محمد أسامة، إن المعهد سيواصل، في الفترة المقبلة، العمل للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أسامة، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه جار العمل للقضاء على قوائم الانتظار في جراحات القلب المفتوح، مُعتبرًا أن للإعلام دورًا هامًا في إبراز دور المعهد والمنظومة الطبية ككل.

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كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل.

واعتبرت الوزارة أن «شعبان» قصَر في مهام عمله، بينما تسود حالة من الاستياء في الأوساط الطبية وبين المرضى، ورفضوا رحيل العميد السابق للمعهد.

وتضمن قرار وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، ذكرت أن هناك عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.