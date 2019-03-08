شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 236 عبوة دواء بيطري مخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 236 عبوة دواء بيطري مخالفة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الأدوية البيطرية.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، اشتركت المديرية مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي القرين وأبوحماد لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط ٢٣٦ عبوة لـ٣٦ صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأخرى محظور تداولها بيطريًا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية واتخاذ ما يلزم قانوناً.