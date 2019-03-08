شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 23»، الإسكندرية «11 – 21»، قنا «11 – 29»، الأقصر «11 – 30»، أسوان «12 – 31».