شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنشر عدة فيديوهات توثيقية فى ذكرى يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عدة فيديوهات وثائقية عّن ذكرى يوم الشهيد والتى تحل يوم 9 مارس، مواكبة لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.
وتضمنت الفيديوهات عدد من صور الشهداء، الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية، وكذلك بعض اللقطات المسجلة للشهداء وأسرهم، بالإضافة لبعض اللقطات للأبطال الذين يستكملون المسيرة من بعدهم.
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