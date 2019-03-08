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وزارة الدفاع تنشر عدة فيديوهات توثيقية فى ذكرى يوم الشهيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، عدة فيديوهات وثائقية عّن ذكرى يوم الشهيد والتى تحل يوم 9 مارس، مواكبة لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

 

وتضمنت الفيديوهات عدد من صور الشهداء، الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية، وكذلك بعض اللقطات المسجلة للشهداء وأسرهم، بالإضافة لبعض اللقطات للأبطال الذين يستكملون المسيرة من بعدهم.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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