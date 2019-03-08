شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. مصطفى مدبولى يستعرض مقترح مضاعفة الصادرات وزيادة الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها احتفال العالم فى باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.

وايضا ما أكدته وزارة التخطيط أن نتائج النصف الأول من العام المالي 18/2019 كشفت عن الانتهاء من 1133 مشروع تنموي بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه.

وكذلك استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

اليوم العالمى للمرأة.. أمين الأمم المتحدة يوجه رسالة لمساواة الجنسين ..فيديو

قال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 2019، "إن المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة عنصران أساسيان على طريق التقدم العالمى فى مجالات السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، ولن يتسنى لنا إعادة بناء الثقة فى المؤسسات ورمّ بنيان التضامن العالمى وجنى الثمار المأمولة من تعدد الرؤى إلا بالتصدى للمظالم التاريخية وتعزيز الحقوق والكرامة للجميع".

رئيس الوزراء يستعرض مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

صور.. احتفالات حول العالم بالذكرى الـ109 لليوم العالمى للمرأة

يحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

طارق شوقى: مسألة تطوير التعليم فى مصر مستقبل أمة بأسرها

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان مسألة تطوير التعليم فى مصر ليست فردية ولكنها مستقبل أمة بأسرها، كما أنها ليست درجات وإمتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.مشددا على حاجة مصر لتطوير التعليم والإسراع فى اللحاق بالأمم.

صور.. وزيرة الأسرة بألمانيا تجمع القمامة من المنازل احتفالا باليوم العالمى للمرأة

قامت وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب ، فرانزيسكا جيفى بمشاركة عمال شركات النظافة فى جمع القمامة من أمام المنازل احتفالا باليوم العالمى للمرأة.

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التخطيط تنتهى من 1133 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية 311 مليار جنيه

قالت د هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن نتائج النصف الأول من العام المالي 18/2019 كشفت عن الانتهاء من 1133 مشروع تنموي بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه.

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

"هلال رجب" يزين سماء الوطن العربى اليوم ويرى بالعين المجردة

يرصد هلال قمر شهر رجب 1440 بعد غروب شمس اليوم الجمعة 8 مارس، بسماء المنطقة العربية، حيث يشاهد بالعين المجردة بعد فترة وجيزة من غروب الشمس.

هالة زايد: المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" فحصت 4.3 مليون مواطن فى 7أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 4 مليون 338 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة".

وزير المالية يشيد بدور الشعب ببرنامج الإصلاح ومساندة الإعلام لقضايا الوطن

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، بدور وسائل الإعلام وبينها الصحافة الاقتصادية فى مساندة القضايا الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الذى حقق نجاحات كبيرة وإشادات دولية متتابعة.

أسطورة ليفربول: تألق أجويرو مفتاح تتويج محمد صلاح بـ"الحذاء الذهبى"

توقع جون ألدريدج، أسطورة ليفربول السابق، أن تزداد حدة المنافسة بين النجم المصرى محمد صلاح والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ثنائي ليفربول ومانشستر سيتى، على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

الفريق التراس يبحث مع "بنك التنمية الإفريقى" سبل التعاون المشترك

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية، جاء هذا خلال زيارة بعثة نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر .