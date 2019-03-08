شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تعاين موقع مقترح لإنشاء مصنع ورق من مخلفات مصنع سكر نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة من وزارة البيئة والفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا، مراجعة بيئية لمصنع سكر نجع حمادى بأقسامه المختلفة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودرست اللجنة إمكانية الاستفادة من المخلفات الناتجة عن استخدام البجاس وكيفية الحد من التلوث الصناعى و تحويل المصنع بالعمل بالغاز الطبيعى.

وعاينت اللجنة الموقع المقترح من النائب محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى لإنشاء خط إنتاج ورق من البجاس "المصاص" خاصة أن كميه البجاس "المصاص" الناتج من مصنع سكر نجع حمادى تصل لحوالى 450 الف طن سنوياً وهذه الكمية من الممكن ان تنتج 150 ألف طن ورق مما يساعد على توفير عملة صعبة للبلاد بدلا من استيرادها وطلبت اللجنه دراسة من المصنع لتشغيل الغليات بالغاز الطبيعى بدل من البجاس "المصاص".

وتمكنت اللجنة عمل المراجعة البيئية لمصنع سكر نجع حمادى والتأكد من التزام المصنع بمعايير اشتراطات البيئة، وتم مراجعة السجلات البيئية، ومتابعة منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والخطرة، و أخذ قياسات انبعاثات مداخن المراجل البخاريه، وتم اخذ عينات من مياه الصرف الصناعى لتحليلها بالمعامل المركزية، ومعاينة الموقع المقترح اقامة المشروع داخله .

كما قامت اللجنة بعقد اجتماع بعد المراجعة البيئية مع مسئولى المصنع لبحث الوضع البيئى للمصنع و إمكانية استبدال البجاس المستخدم كوقود بالغاز الطبيعى واستخدام البجاس الناتج فى إعادة تدوير فى صناعة الورق بعد إعداد وتقديم دراسة تقيم الآثار بيئية للمشروع المقترح وأشارت اللجنة إلى أنه لا يوجد أى عقبة مبدئية لأقامه مشروع انتاج الورق من البجاس "المصاص" عن طريق المستثمرين شريطة أن يتم عمل دراسة تقيم للأثر البيئى للمشروع على الموقع المقترح.