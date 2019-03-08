"الأزهري" يوجه رسالة للسيسي في خطبة الجمعة: حاسبوا بصرامة كل مهمل وفاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، 4 رسائل أثناء إلقاء خطبة صلاة الجمعة، اليوم بمسجد المشير طنطاوي، تحت عنوان "فضل الشهادة ومنزلة الشهداء".

وقال الأزهري في رسالته الأولى إلى بطل مصر العظيم وشهيدها الأكبر الفريق عبد المنعم رياض: "البطل الشهيد عبد المنعم رياض الذي فاضت روحه الطاهرة في أعنف اشتباك قامت به قواتنا المسلحة مع قوات العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف"، متابعًا: "إننا في هذا اليوم وإلى أن نلقى الله سنتذكرك أيها الشهيد العظيم بكامل العرفان والوفاء لشخصك وقيمتك وشهادتك".

فيما وجه الأزهري، الرسالة الثانية إلى جنود مصر الأبطال في طول البلاد وعرضها بمناسبة "يوم الشهيد"، والذي يحل علينا غدًا السبت، قائلًا: "إن أشقائكم من زملاء الرباط الذين سبقوكم ونالوا درجة الشهادة قدموا إلى ربهم واطمئنوا أن الوطن من بعدهم أمانة في أيديكم"، داعياً الله يحفظهم وينصرهم وأن يفيض على قلوب جنود مصر الأوفياء من الثبات ومن القوة والجسارة ما يكفي لحماية الوطن.

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وطالب الأزهري، الرئيس عبد الفتاح السيسي - في رسالته الثالثة - بالمحاسبة الصارمة لكل مهمل أو متسيب يتسبب في إهماله بأذى لمصري واحد، قائلًا: "إن كل من فاضت روحه مع ذرة ألم عرف بشهيد الأخرة، فالغريق شهيد، والميت في بطنه شهيد، ومن ماتت في الوضع شهيدة"، لافتًأ إلى أن هناك 40 مرتبة للشهادة.

وأكد الأزهري، أن الإرهابي الغادر الذي يريد بالوطن وأبنائه شرًا يستوي في السوء بالمهمل الفاسد الذي يتسبب في إزهاق الأرواح.

وجاء في نص رسالته الرابعة، والموجهة إلى أرض سيناء العزيزة الغالية وإلى أبناءها: "لكم مني أسمى آيات الاعتزاز والإجبار والإجلال عرفانًا بدوركم الوطني في حماية وطننا العظيم".

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