رئيس جهاز 6 أكتوبر: حملات يومية للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم تنظيم حملات يومية صباحية ومسائية، للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، متمثلة في مكافحة الإشغالات، والباعة الجائلين، والمخالفات الخاصة بتغيير النشاط.

وأضاف الشربيني - بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة - أنه سيتم حظر تسيير "التوك توك" في المحاور والطرق الرئيسية تمهيداً لمنعه من المدينة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وفي إطار تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر، قال المهندس شريف الشربينى إنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من المحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها، طريق الواحات بطول 30 كم من تقاطعه مع طريق الفيوم - القاهرة وحتى القوس الجنوبى الغربى، بالإضافة إلى الطريق الدائريى الأوسطي ضمن خطة الطرق القومية مروراً بحدود كردون المدينة في المسافة من طريق الفيوم وحتى الطريق الشمالي لحدود المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه يجري أيضاً تنفيذ أعمال تطوير القوس الجنوبي الغربي، ومحور الزعيم جمال عبدالناصر، والطريق الشمالي، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير وصلة دهشور الشمالية، وتشمل، توسعة وتعديل القطاع العرضي للطريق ليتناسب مع حجم الكثافات المرورية، وتنفيذ أعمال صناعية (12 "كوبرى" ونفقا وكبارى مشاة) بالتقاطعات.​