بعد اتهامه بالتقصير.. عميد معهد القلب المُقال لمصراوي: "حرام يتقال مشتغلناش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

انتقد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب المُقال، اتهامات وزارة الصحة له بالتقصير في إجراء عدد من العمليات للمرضى ضمن مبادرة قوائم الانتظار.

وقال شعبان في تصريحات لمصراوي، الجمعة: "أدعم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا على أتم استعداد لخدمة بلدي في أى موقع".

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس، إنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره في مهام عمله، بحسب بيان رسمي.

جاء قرار وزيرة الصحة بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عدداً من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

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لكن شعبان قال: "أنا فرد في منظومة كبرى ومش عايز زملائي يغتالوا معنوياً، وتعبهم ميروحش هدر، لأنهم وراء الإنجاز الذي تحقق في معهد القلب، وحرام يتقال مشتغلناش لأننا مجموعة تعبت".

وأشار إلى أن المعهد لم يعطل أي عملية جراحية لمرضى، بل كسر الإجراءات الروتينية للتخفيف عليهم.

وعن حملات التضامن معه بعد قرار إقالته، أضاف شعبان: "حب الناس أكبر رصيد ودعوات الغلابة أحسن حاجة كسبتها.. المناصب معروف هنسيبها لكن السيرة العطرة لا تشتري بأي أموال".

وأثار قرار إقالة الدكتور جمال شعبان، جدلًا واسعًا داخل وزارة الصحة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.