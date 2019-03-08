وزير الري يبحث مع سفير السنغال سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع سفير السنغال لدى مصر ووفد خبراء من وزارة الهيدروليكا والصرف الصحي بجمهورية السنغال، تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق التنمية بدول القارة السمراء في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيان لوزارة "الري"، الجمعة، تطرق اللقاء إلى طلب الجانب السنغالي مشاركة مصر كشريك استراتيجي في المنتدى العالمي التاسع للمياه، والذي تنظمه السنغال، ومن المقرر عقده بداكار عام 2021.

ويأتي هذا المطلب بعد نجاح وزارة الموارد المائية والري في تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي عقد في أكتوبر الماضي، حيث طلب الجانب السنغالي الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والري في تنظيم منتدي داكار 2021.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المنظمة للمنتدى العالمي التاسع للمياه إن المنتدى يشتمل على عدد من المحاور الأساسية، وهي ندرة المياه والتعاون والتنمية الريفية، مؤكدا أن السنغال تسعى إلى مشاركة مصر في محور المنتدى الخاص بالتعاون، وذلك من خلال المساعدة في تنظيم جلسات المؤتمر وتشكيل مجموعات العمل واختيار المتحدثين في الجلسات.

كما أشاد بمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه، وتطلعه إلى المشاركة بشكل أكبر في أسبوع القاهرة الثاني للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2019، وحرص السنغال على اعتبار أسبوع القاهرة الثاني للمياه أحد الانطلاقات والإعلان عن منتدى داكار 2021 من خلاله.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي على تجارب الوزارة الناجحة في مجال معالجة مياه الصرف، والتي قد تندرج تحت محور التنمية الريفية، وضرورة تكاتف جهود أبناء القارة السمراء في نقل وتبادل الخبرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول القارة والتعاون المتبادل لتنفيذ المشروعات المشتركة لخدمة وتلبية احتياجات شعوب دول القارة تحت مظلة "مبادرة داكار 2021" وأهمية تبادل الخبراء والمتدربين في قطاع المياه من كلا البلدين.

وأشار وزير الري إلى إمكانيات الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال قطاع التدريب الإقليمي المزود بجميع ما يلزم من قاعات وأجهزة ومعدات تضمن نجاح العملية التدريبية بكفاءة وجودة عالية تواكب معايير التدريب العالمية.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد السنغالي مركز التنبؤ بفيضان النيل والتعرف على إمكانياته ومخرجاته، حيث أشار وزير الري إلى أن مخرجات المركز الآن تخدم العديد من الدول الأشقاء، كما تفقد الوفد أيضا مركز التليمتري للتعرف على نظم الرصد والمراقبة لبيانات مناسيب وكميات ونوعية المياه والبيانات المناخية.

وأكد الوزير عبدالعاطي أن هذه الأنظمة تتم بسواعد وعقول المصريين، ورحب بالتعاون مع السنغال ودول القارة في نقل الخبرات وبناء القدرات في تلك المجالات.

كما تفقد الوفد أيضا المكتبة المركزية بالوزارة، والتي تذخر بعدد من المخطوطات وأمهات الكتب والمراجع العلمية في مجال إدارة الموارد المائية، وكذا تم زيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للتعرف على أحدث تقنيات إدارة المعلومات وأنظمة إدارة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بما يدعم اتخاذ القرار.