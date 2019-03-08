"الزراعة" تطلق ورشة عمل لتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل الافتتاحية لوحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، والتي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور ممثلي المعاهد البحثية والجامعات المصرية والجهات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وقالت الدكتورة شيرين عاصم وكيل معهد البحوث الزراعية لشئون البحوث - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة- إن هناك معدلات مرتفعة من الفاقد في المنتجات الزراعية وبخاصة بين صغار المنتجين الذين يهيمنون على أنظمة العرض التقليدية.

ولفتت إلى أن العمل على خفض هذا الفاقد يأتي على رأس أولويات وزارة الزراعة في المرحلة الحالية، ومن ثم تم إنشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

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وأكدت عاصم أن إنشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بموجب القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2018، جاء لتكون كيانا يعمل على تنسيق كافة الجهود التي تعمل على تقليل الفاقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، حيث أصبح الحد من الفاقد يمثل تحديا رئيسيا للتنمية الزراعية المستدامة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود للحد من هذه الخسائر.

وفي كلمته، قال الدكتور حسين جادين ممثل الفاو في مصر، إن إنشاء الوحدة يعد إحدى ثمار جهود منظمة الفاو في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل العمل علي تقليل الفاقد والهدر في الغذاء بشكل عام . لافتا إلى أنه تم في أكتوبر 2015 إطلاق مشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة بضمان الأمن الغذائي في مصر بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بين جهود ومشاريع أخرى لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء، خاصة في القمح والثروة السمكية.

وأضاف أن المشروع نفذ برنامجا تدريبيا لمئات المزارعين والمرشدين الزراعيين من أجل تحسين الممارسات على مستوى المزرعة للحفاظ على جودة منتجاتهم ومنع الهدر على طول سلاسل القيمة وإطلاق عدد من المبادرات والعديد من الأنشطة، والتي يأتي من ضمن نتائجها إجراء دراسات لتقييم حجم الفاقد والهدر في سلسلة القيمة لمحصولي العنب والطماطم، وإنشاء وحدتي معالجة لتجفيف الطماطم، ووحدة معالجة لتجفيف العنب، ورفع القدرات بشأن كيفية الحد من فقد المحاصيل لما بعد الحصاد، فضلا عن إجراء حملات توعية للحد من هدر الطعام، وتأسيس وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.