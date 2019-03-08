​مفتي الجمهورية للقوات المسلحة في "يوم الشهيد": اضربوا بيد من حديد على أيدي الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رسالة تقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقال علام إن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون الغالي والنفيس ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات وجماعات الغدر والضلال التى تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره.

وأضاف أن جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وتابع: "تتحملون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطني بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، ولا تبخلون مطلقا في تقديم الغالي والنفيس لتحقيق استقرار الوطن وأمنه".

وأكد أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعي ووطني".

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وجدد المفتي، تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة لدرء خطر الإرهاب الخبيث واقتلاعه من جذوره، مطالبًا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار فى مصر والمنطقة العربية.

وقال المفتي: يأتي (يوم الشهيد) باعتباره يوما للوفاء لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حماية تراب الوطن، وباعتباره أحد ألوان التقدير الوطني لهذه الجهود الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة في مختلف المجالات (يد تحمي وتحرس وتحمل السلاح، وأخرى تبني وتعمر وترفع راية الكفاح)".

ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، ويدعموا مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة والوطن بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم دائما مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرقى مصداقا لقول الله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" .

يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف تكريما له وفخرا ببطولاته التى جسدت أسمى معانى التضحية والفداء التى كانت وستظل مبعث فخر وإعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والعصور.