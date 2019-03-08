​الإسكان: إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية وجامعة العلمين الأهلية يونيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وأضاف الجزار - في بيان الوزارة اليوم الجمعة- أنه من المقرر الانتهاء، منتصف العام المقبل 2020، من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان المتميز" و"سكن مصر"، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكني، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية (15 برجاً).

وأوضح أنه من المقرر أيضاً الانتهاء من تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتعليم العالي، بمسطح حوالي 126.5 فدان، وتستوعب 25 ألف طالب، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وكذا الانتهاء من تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة العلمين الجديدة، بمسطح حوالى 62 فداناً، وتستوعب 10 آلاف طالب.