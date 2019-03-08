ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة بضائع بطريق إسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية وراء سرقة سيارة نقل تابعة لإحدى شركات الشحن محملة بكمية من البضائع.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من"عماد.م"، سائق بشركة شحن وتفريغ خاصة؛ أنه حال سيره بسيارة نقل "بصندوق تابعة لجهة عمله "بداخلها طرود عبارة عن "كميات من الملابس والأقمشة والأدوية وقطع غيار السيارات والأنتيكات") وبرفقته تباع بذات الشركة، بالطريق الصحراوي، بدائرة القسم لتسليم الطرود لفرع الشركة بمنطقة سموحة اعترضهما مجهولين يستقلون سيارتين نقل وقاموا بتهديدهما وإجبارهما على ترك السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها وفروا هاربين.



توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، إلى تحديد مرتكبي الحادث وهم "إبراهيم.م"، سائق، "مصطفى.ع"، سائق، "محمد.ر"، بائع خردة، "مصطفى"، شقيق الثالث، بائع خردة، "نبيل.س"، سائق، مقيمون بمحافظة الإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا اتفاقهم على سرقة إحدى السيارات النقل وما تحويه من حمولة لبيعها واقتسام حصيلة البيع فيما بينهم مُستخدمين في ذلك سيارتين نقل ملك الأول والثاني، وبعد ارتكابهم الواقعة قاموا بتفريغ حمولة السيارة وإخفائها بمخزن خاص بالثالث والرابع بمنطقة الكابلات بدائرة قسم ثان العامرية، وترك السيارة بجانب الطريق الصحراوي بدائرة القسم، تم بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارتين المستخدمتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.