الأمن العام: تنفيذ 55 ألف حكم قضائي وضبط 350 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام وقضايا المخدرات.

وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن تنفيذ 55 ألف حكم قضائي متنوع، ضبط 346 قضية مخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.