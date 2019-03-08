أخبار مصر | توقيع بروتوكول لرقمنة كتب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول لرقمنة كتب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بروتوكول تعاون مع منصة Kortext للتحول الى الكتاب الرقمي العالمي من خلال منصة التعلم Kortext.

وأوضح عبد الغفار أن الأكاديمية تسعى من ذلك التعاون لتقديم روابط رائدة على مستوى العالم إلى الطلاّب، في أي وقت وأي مكان حيث سيستفيد الطلاب والباحثون البالغ عددهم 25،000 طالبًا من الوصول إلى المواد التعليمية الرقمية عالية الجودة من جميع ناشري التعليم الرئيسيين بما في ذلك Cengage وMcGraw Hill وPearson، Taylor & Francis and Wiley.

جدير بالذكر أن منصة Kortext توفر بيئة تعليمية شخصية حقيقية وخبرة لجميع المتعلمين في الوقت الذي تعمل فيه على توليد التحليلات لضمان أن كل طالب يمكنه الوصول إلى أقصى إمكاناته.

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وبموجب الاتفاقية يمكن تحويل تحليلات الطالب الفردية إلى دورات تدريبية لتحسين عملية التعلم، وتقديم المشورة للطلاب حول مسارات التعلم بشكل أفضل.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن "هناك فوائد واضحة للشراكة مع Kortext التي تتوافق مع طموحنا لضمان جودة في التعليم العالي في المنطقة.مشيرا الي أن هذه الاتفاقية ستعمل على تسريع قدرتنا في الحصول على أفضل الخدمات الرقمية لطلابنا وأكاديميينا ". من جانبه قال جيمس غراي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kortext،" نحن في نفتخر بالشراكة مع الأكاديمية في تحركها من التعلم المستند إلى الطباعة إلى نظام التعلم الرقمي والذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأضاف التزام Kortext بتزويد المورد الرائد للتقنية التعليمية والمحتوى الجيد في العالم العربي متوجها بالشكر للسفير الانجليزى جيوفيري آدمز، الذي استضاف حفل التوقيع بين الشركة والأكاديمية في السفارة البريطانية.

وتابع عبد الغفار عن تطور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتصبح جامعة رائدة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.