مصر | الأجهزة الأمنية تحدد هوية المعتدي على طفلة بحجر بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تحدد هوية المعتدي على طفلة بحجر بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار متابعة الأجهزة الأمنية ورصدها لمقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفلة بالضرب بإستخدام (حجر) مُحدثاً إصابتها وسقوطها أرضاً، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية الطفلة المجنى عليها وتبين أنها تدعى/مريم م.إ ، سن 9 "طالبة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان (مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس) وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/أحمد ش.إ ، سن 24 "عاطل" - مقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مُهتز نفسياً وبإستدعاء أهلية المجنى عليها حضر شقيقها المدعو / أحمد.م.إ، سن 32 - مقيم بذات العنوان، وقرر بأنه حال سير شقيقته المجنى عليها بالمنطقة سكنها لشراء بعض المستلزمات، فوجئت بقيام المذكور بالتعدى عليها بالضرب على النحو المُشار إليه محدثاً إصابتها، ورفض تحرير محضراً بالواقعة نظراً لحالته المرضية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.