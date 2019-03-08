انت الان تتابع هذا اليوم.. وفاة القصري وتوفيق نسيم رئيس وزراء مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 8 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1910: الطيارة الفرنسية ريموند دي لاروش تصبح أول امرأة تحصل على رخصة "طيار". في عام 1957: مصر تعيد فتح قناة السويس وذلك بعد إكمال إنسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة. في عام 1974: تدشين مطار شارل ديغول في باريس. في عام 1977: الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للإحتفال باليوم الدولي للمرأة.

في عام 2003: إسرائيل تغتال المفكر الإسلامي الفلسطيني إبراهيم المقادمة.في عام 1879: ولد أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944.في عام 1886: ولد إدوارد كندال، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.في عام 1893: ولد عبد الرحمن عزام، مجاهد وسياسي مصري وأول

في عام 2003: إسرائيل تغتال المفكر الإسلامي الفلسطيني إبراهيم المقادمة. في عام 1879: ولد أوتو هان، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1944. في عام 1886: ولد إدوارد كندال، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950. في عام 1893: ولد عبد الرحمن عزام، مجاهد وسياسي مصري وأول أمين لجامعة الدول العربية. Advertisements في عام 1928: ولد الممثل عادل أدهم. في عام 1932: ولدت الممثلة سميحة أيوب. في عام 1934: ولد الممثل عبد الرحمن أبو زهرة. في عام 1923: وفاة يوهانس ديديريك فان دير فالس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910. في عام 1938: وفاة محمد توفيق نسيم باشا، رئيس وزراء مصر. في عام 1964: وفاة عبد الفتاح القصري، ممثل مصري.

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