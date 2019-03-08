انت الان تتابع قطع المياه عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن مدينة أسوان وذلك اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 11 صباح غد السبت الموافق 9 / 3 / 2019، نظرًا للقيام بأعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت شركة المياه بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزاره والاتحاد.وأضاف عبد العاطي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم