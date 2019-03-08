قطع المياه عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن مدينة أسوان وذلك اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 11 صباح غد السبت الموافق 9 / 3 / 2019، نظرًا للقيام بأعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت شركة المياه بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزاره والاتحاد.وأضاف عبد العاطي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزاره والاتحاد.
وأضاف عبد العاطي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطي وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافة الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائي والإجهاد المائي وجودة المياه، ونوعيتها.
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