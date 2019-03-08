شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه من المقرر في منتصف العام المقبل 2020 الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ«الإسكان المتميز» و«سكن مصر»، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكني، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية (15 برجاً).

وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضاً الانتهاء من تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتعليم العالي، بمسطح حوالي 126.5 فدان،، وتستوعب 25 ألف طالب، وتشمل كليات (القانون الدولي – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وكذا الانتهاء من تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة العلمين الجديدة، بمسطح حوالى 62 فداناً، وتستوعب 10 آلاف طالب، وتضم كليات (الهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا والميكاترونيكس، الطاقة، العمارة والتصميم البيئى، التشييد والبناء - الصيدلة - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - مجال اللوجستيات والنقل الدولي - الإدارة والتكنولوجيا - اللغات – الإعلام - الاستزراع المائي)، وستتضمن الأكاديمية درجات علمية مشتركة وتبادلا طلابيا مع كبرى الجامعات والمنظمات العالمية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020، بمسطح 230 فداناً،، وتضم (المكتبة – المتحف – «City Hall» – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا - الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية)، والانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، وتشمل 101 محل تجاري، وجراج يسع 3 آلاف سيارة، وكذا الانتهاء من كورنيش المدينة بطول 7 كم، والبحيرات الصناعية بمساحة 350 فداناً، والمرحلة الأولى من حاجز الأمواج بطول 7 كم، و8 كباري سيارات على البحيرات والبواغيز، و2 كوبري مشاة على البحيرة الصناعية، و3 كبارى على الطريق الدولى، ومشروع توسعة محطة محولات العلمين، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.