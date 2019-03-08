شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الانتهاء من إنشاء 5 شوادر بالمحافظات وتحرير 50 عقد نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حول أعمال الهيئة وما تم إنجازه من تكليفات ومهام خلال فبراير الماضي.

وأوضح مدير الهيئة في تقريره إنه تم خلال فبراير الماضي تحقيق إيرادات بلغت حوالي 44 مليون و500 ألف جنيه، كذلك تم إنهاء إجراءات 50 عقد نهائي موثق من خلال الشهر العقاري بعدد من المحافظات لتسميلها للمنتفعين، فضلاً عن الإعداد لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية من انتاج جمعيات الإصلاح الزراعي، وإنشاء عدد 5 شوادر بمحافظات المنيا والفيوم والجيزة والدقهلية والبحيرة لطرح السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

Advertisements

وأشار «الفولي» إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور المستشار أسامة الشاذلى المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لحسم الموافقة على مشروعات النفع العام والتي تصل إلى حوالي 28 مشروع نفع عام، تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة، بخلاف عدد من المشروعات جاري اتخاذ إجراءات الموافقة عليها إستجابة لطلبات المحافظة، لافتاً إلى أنه تم أيضاً المرور على مساحة 83 فدان بمحافظة الشرقية ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للوقوف على الزراعات القائمة وحالتها بجانب مشروعات الإنتاج الحيواني القائمة بها.

وأضاف أنه تم أيضاً استقبال عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وتم إبلاغهم بأنه جاري دارسة تقنين وضع اليد لبعض الحالات المطلوبة على أراضي ولاية الهيئة، فضلا عن الإتفاق على توقيع برتوكول تعاون بين أملاك الدولة الخاصة بالإصلاح الزراعي وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية، لقيام المحافظة بحصر وربط وتحصيل والحجز الإداري لأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من خلال أملاك الدولة بالمحافظة .

وفي سياق متصل أكد مدير الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة وافق على عدد 3 مشروعات نفع عام، واعتماد جلستين مزاد علني بعدد من المحافظات، فضلاً عن الموافقة على فسخ علاقه إيجارية لمخالفة غرض بيع هذه المساحة من خلال المزايدة العلنية بالجلسه رقم 286 المعقودة بتاريخ 18/2/2019، مشيراً إلى أنه تم الإستجابة لتنفيذ قرار الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص ضرورة تحصيل مستحقات أملاك الدولة الخاصة ( ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ) التي تم تحصيلها سابقاً وتوريدها بحساب الهيئة بوزارة المالية .