شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق ورشة العمل الافتتاحية لوحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر بالمنتجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة العمل الافتتاحية لوحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، والتي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور ممثلي المعاهد البحثية والجامعات المصرية والجهات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».

وقالت الدكتورة شيرين عاصم، وكيل معهد البحوث الزراعية لشؤون البحوث، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد سليمانن رئيس المركز، إن هناك معدلات مرتفعة من الفاقد في المنتجات الزراعية وبخاصة بين صغار المنتجين الذين يهيمنون على أنظمة العرض التقليدية، لافتة إلى أن العمل على خفض هذا الفاقد يأتي على رأس أولويات وزارة الزراعة في المرحلة الحالية، ومن ثم تم إنشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وأوضحت عاصم أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، أشارت إلى أن نسب الفاقد قد تتجاوز 30% في الخضر والفاكهة ونحو 20% من البقول الدرنات، ونحو 10% بالنسبة للحبوب، بجانب أن هناك فقد آخر نوعي تضمحل معه الأسعار وتزداد خسائر المزارعين، لافتة إلى أنه في المحصلة الإجمالية يشكل الفاقد الزراعي نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من الدخل الزراعي.

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وأكدت أن إنشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بموجب القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2018 جاءت لتكون كيان يعمل على تنسيق كافة الجهود التي تعمل على تقليل الفاقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، جيث أصبح الحد من الفاقد يمثل تحدياً رئيسيا للتنمية الزراعية المستدامة، الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود للحد من هذه الخسائر.

وفي كلمته، ذكر الدكتور حسين جادين، ممثل الفاو في مصر، أن إنشاء الوحدة يعد أحدى ثمار جهود منظمة الفاو في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل العمل على تقليل الفاقد والهدر في الغذاء بشكل عام، لافتاً إلى أنه تم في أكتوبر 2015 إطلاق مشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة بضمان الأمن الغذائي في مصر بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بين جهود ومشاريع أخرى لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء، خاصة في القمح والثروة السمكية.

وأضاف جادين أن المشروع نفذ برنامجاً تدريبياً لمئات المزارعين والمرشدين الزراعيين من أجل تحسين الممارسات على مستوى المزرعة للحفاظ على جودة منتجاتهم ومنع الهدر على طول سلاسل القيمة واطلاق عدد من المبادرات والعديد من الأنشطة، والتي يأتي من ضمن نتائجها: إجراء دراسات لتقييم حجم الفاقد والهدر في سلسلة القيمة لمحصولي العنب والطماطم، إنشاء وحدتي معالجة لتجفيف الطماطم – ووحدة معالجة لتجفيف العنب (الذبيب)، ورفع القدرات بشأن كيفية الحد من فقد المحاصيل لما بعد الحصاد، فضلاً عن إجراء حملات توعية للحد من هدر الطعام، وتأسيس وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حضر ورشة العمل: الدكتورة داليا ياسين مدير وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بمعهد الاقتصاد الزراعي، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة، والمهندس بهاء الوسيمي مدير مشروع تقليل الفاقد والهدر وتطوير سلسلة القيمة لتحسين الأمن الغذائي في مصر وتونس، والدكتور إسماعيل الفرماوي ممثل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والدكتورة هدى رجب وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.