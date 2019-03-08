شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي مدير الشؤون الاغترابية اللبنانية لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى لبنان، السيدة فرح بري مدير الشؤون الاغترابية اللبنانية، لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجال الهجرة والمهاجرين، وذلك بحضور السفير نزيه النجاري السفير المصري ببيروت.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم خلال اللقاء استعراض كيفية تعامل لبنان مع المغتربين والمهاجرين اللبنانيين، كما تم استعراض ما تقوم به وزارة الهجرة من جهد للتواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من عقولهم وكفاءاتهم وإشراكهم في عملية التنمية على أرض وطنهم الأم.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على تبادل الخبرات والتقارب بين الدولتين والاستفادة من الخبرات اللبنانية فيما يتعلق بعقد المؤتمر السنوي الذي تقيمه لبنان للمغتربين اللبنانيين، واليات حث المستثمرين الوطنيين للاستثمار في وطنهم، حيث إن جزءًا كبيرًا من المستثمرين في لبنان هم اللبنانيون المقيمون في الخارج، فكان لابد وأنيتم الاستفادة من هذه التجربة خلال عمليات التحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار.