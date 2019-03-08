شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية تنعي شهيدًا من طوخ سقط في عملية إرهابية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت محافظة القليوبية، الجمعة، شهيد الواجب أحمد محمد عبد الحميد محمد سيد، ابن مدينة طوخ، الذي استشهد في سيناء.

وقال الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأشاد «مرزوق» بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التي تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن.