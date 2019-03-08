شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 208 حالات تعد على أراضي الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأحهزة التنفيذية بالشرقية بالاشتراك مع الأحهزة الأمنية ومديرية الزراعة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين أسفرت جهودها عن تنفيذ إزالة ٢٠٨ حالات تعدي مخالفة ما بين تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

Advertisements

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أسفرت جهودها عن إزالة 47 حالة على مساحة 15171 متر مربع، بينما نفذت رئاسة مركز ومدينة الحسينية قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أسفرت عن إزالة 33 حالة على مساحة ٥٧١٦ متر مربع، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ قرارات الإزالة لـ٩٦ حالة تعدي على مساحة ٣٧ ألف و٤٥٠ متر مربع.

وأزالت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر حالتي تعدي على مساحة 155متر مربع، بينما أزالت رئاسة مركز ومدينة ههيا 25 حالة تعدي، وقامت رئاسة مدينة مشتول السوق بتنفيذ قرارات الإزالة لـ ٣ حالات تعدي على مساحة ١٨٥ متر مربع، وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة حالتي تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة ١٩٦ متر مربع بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٦٢ متر مربع.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ أي قرارات صادرة لمخالفات البناء سواء بناء بدون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين وإستعادة حق الدولة في الحفاظ على أرضيها والحفاظ على ممتلكات الدولة.