شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر تأجيل الماراثون الرياضي اليوم (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تأجيل انطلاق فعاليات ماراثون الشرقية، والذي كان من المقرر انطلاقه، صباح الجمعة، من أمام ديوان عام المحافظة وصولا إلى استاد جامعه الزقازيق، بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشاركة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ويرجع سبب تأجيل انطلاق فعاليات الماراثون إلى استشهاد أحد رجال القوات المسلحة مصاب عمليات حربية بالعريش جندي مصطفى محمد عبدالحميد محمد ابن قرية ميت ربيعه مركز بلبيس، وستقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة بمسقط رأس الشهيد.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء لأسره الشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.