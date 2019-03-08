شكرا لقرائتكم خبر عن مسح طبي لـ 942 ألف مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم ضمن المبادرة الرئاسية حملة ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 924 ألف و243 مواطن، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 64 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) هو 8888 حالة .

Advertisements

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبي للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبي للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيل وزارة الصحة فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ( ضغط – سكر – سمنة ) والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية إبريل القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن بمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

وأشاد المحافظ بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي والإستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس مؤكدا أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالاً متزايداً من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادرعلى العمل والعطاء .