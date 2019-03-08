شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: جدل الامتحانات والدرجات لن يساعدنا في الهروب من البطالة والنهوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسألة تطوير التعليم في مصر ليست فردية ولكنها مستقبل أمة بأسرها، كما أنها ليست درجات وامتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.

Advertisements

واستعرض وزير التعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الجمعة، ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي وموقعها في مختلف مناحي المعرفة مقارنة بالدول الأخرى في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

وأشار إلى أن الجدل حول الامتحانات والدرجات «لن يساعدنا كأفراد في الهروب من البطالة ولا يساعدنا كدولة في النهوض بين الأمم»، داعيًا إلى تصفح تقرير مؤشر المعرفة العالمي لدراسة كيف فعلت الدول الأخرى في تطوير التعليم.

واعتبر «شوقي» أن نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم سينعكس على هذه المؤشرات في السنوات القادمة، مُطالبًا الجميع بالإيمان بضرورة التغيير، وأن نسلك مسلكاً علميًا وأن نرى الصالح العام قبل الصالح الشخصي ونفعل الخير لمصر ولأبنائنا.