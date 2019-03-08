شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ بلدان العالم لحياة المرأة.. مصر في المرتبة 135 (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت آيسلندا أقل فجوة بين الجنسين في العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان للمرأة، بحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم.

صُمم هذا المؤشر، الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي وأطلقه في عام 2006، على نطاق واسع للمقارنة بين الدول من حيث تمكين المرأة.

وفي يوم المرأة العالمي (8 مارس)، نشرت صحيفة «تليجراف»، تقريرًا حول أفضل وأسوأ الدول من حيث تقليل الفجوة بين الجنسين. وهو يصنف 149 دولة وفقًا للتقدم الذي أحرزته نحو المساواة بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار 4 ركائز أساسية لحياة المرأة، هي: المشاركة السياسية، النهوض الاقتصادي، التعليم والصحة.

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وجاءت في المرتبة الأولى دولة آيسلندا، كأفضل دولة يمكن أن تعيش فيها المرأة حياة كريمة، أما الأسوأ فكانت اليمن، في حين جاءت مصر في المرتبة 135 بين 149 دولة حول العالم. أما المراكز العشر الأولى فكانت من نصيب: أيسلندا، النرويج، السويد، فنلندا، نيكاراجوا، رواندا، نيوزيلندا، الفلبين، أيرلندا، وناميبيا.

وفقاً للتقرير، على الصعيد العالمي، فإن فجوة المشاركة السياسية هي أبعد ما تكون عن التكافؤ بين الجنسين، مما يعكس انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسة، وحتى أيسلندا، وهي أفضل بلد في العالم من حيث المساواة السياسية، لم تحقق المساواة، بينما أحرزت تقاربًا وصل إلى 67% فقط من الفجوة بين الرجل والمرأة في السياسة. ونيكاراجوا وبنجلاديش ورواندا من بين ستة بلدان أخرى قلصت فجواتها السياسية بين الجنسين إلى النصف تقريبًا.

ورُغم أن الفجوة السياسية هي الأوسع في الوقت الحالي، فإن الفجوة الاقتصادية ستستغرق وقتًا أطول لإحراز هدف المساواة، وقد شهد هذا الترتيب، الذي يشمل مؤشرات مثل الدخل ومشاركة القوى العاملة، تقدمًا طفيفًا منذ بدء المؤشر في 2006، ما تم تحقيقه يمثل 58٪ فقط من تقليل الفجوة العالمية بين الرجال والنساء.

وهناك 14 بلدًا فقط، بينها السويد والنرويج، قللت الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل بنحو 80%. في المقابل حلت تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا في أسفل هذا المقياس. كما يعد الاستثمار في الصحة والتعليم، الذي يطلق عليه اسم رأس المال البشري، مؤشرًا حيويًا للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين.

وفي وقت أغلقت العديد من البلدان الفجوة الصحية تقريبًا (75 دولة)، بمعدل وصل إلى 98%، بدأ المتوسط العالمي يتحرك في الاتجاه الخاطئ. ولا تزال الصين والهند، أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في العالم، في أسفل التصنيف بسبب عدم المساواة عند الولادة.