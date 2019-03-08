شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي 95 أستاذًا مصريًا بجامعة بيروت العربية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع 95 أستاذًا من الأساتذة المصريين بجامعة بيروت العربية فى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر ببيروت، والنائبة سوزى ناشد عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو العدوى رئيس جامعة بيروت العربية وأحد الخبراء المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم.

وشهد اللقاء، الذى عقد بقاعة جمال عبدالناصر بالجامعة، استعراض جهود وزارة الهجرة فى التواصل مع المصريين بالخارج، سواء عبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعى والمجلة الإلكترونية التى تصدر عن الوزارة، والخط الساخن والبريد الإلكترونى لتلقى شكاوى المصريين بالخارج.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، والمؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، حيث أكدت السفيرة أن المصرى بالخارج له دور هام جدا فى الترويج للدولة المصرية وعامل مؤثر جدا فى ذلك بكل فئات المصريين بالخارج بداية من العامل البسيط إلى العلماء والخبراء، بالإضافة إلى المرأة العاملة فى الخارج، فكل هذه الفئات يستطيعون الترويج لوطنهم الأم من خلال التعامل الجيد مع الآخرين وإعطاء صورة جيدة لمصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم دور وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى لتوصيل رسائل المصريين بالخارج، وكيف عادت الثقة بين المصرى والعالم بالخارج وبين وطنه وحكومته بعد رجوع وزارة الهجرة، والمتابعة الدقيقة لنتائج مؤتمرات مصر تستطيع ومراجعة كافة أفكارهم وآرائهم والتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذها، فإن هذا يعطى ثقة للخبير والعالم المصرى بأن مصر الجديدة فعلا جديدة بكل شئ، مؤكدة أن هذه تكليفات القيادة السياسية بالتواصل وتلبية الاحتياجات والاستفادة أيضا من الخبرات المصرية حول العالم.

كما تم استعراض دور الوزارة فى الاهتمام بأبناء الجيلين الثانى والثالث وربطهم بالوطن ودور المصريين بالخارج فى عملية التنمية بالدولة المصرية، ولفتت وزيرة الهجرة فى هذا الصدد إلى أن مساهمة المصرى بالخارج فى كافة المبادرات الاجتماعية وتدريب الأطباء المصريين، وغيرها من المبادرات، نابعة من إيمانه بدوره تجاه وطنه.

وفى ختام اللقاء، قامت جامعة بيروت العربية بمنح السفيرة نبيلة مكرم درع الجامعة تقديرا لجهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بمصر.







جانب من زيارة وزيرة الهجرة للبنان

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زيارة وزيرة الهجرة للبنان



وزيرة الهجرة فى لبنان



جانب من زيارة وزيرة الهجرة للبنان



زيارة وزيرة الهجرة للبنان