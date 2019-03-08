شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بشركات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول تنظيم المركز فعاليات ندوة توعوية تثقيفية حول مخاطر التدخين وتعاطى المخدرات، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهى قطاع التدريب بمنطقة السلام، وذلك بحضور أكثر من 200 مشارك، وندوة أخرى بحلوان بحضور 150 مشارك.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن التقرير أشار إلى أن الندوة تناولت عددا من الموضوعات منها: مخاطر التدخين العديدة على الجهاز التنفسى والرئة وجميع أجهزة الجسم، بداية من الالتهابات إلى الإصابة بسرطان الرئة والمثانة وغيرها، وضرورة التدخل بالأدوية فى مرحلة اعتماد المدخن على النيكوتين الخارجى وذلك تبعا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

كما ركزت فعاليات الندوة على عدة محاور منها: التعريف بجميع أنواع المخدرات ومنها "الأستروكس" المنتشر حالياً، والتعرف على مخاطر وأعراض التعاطى، وطرق اكتشاف وجود مدمن داخل الأسرة، وطرق العلاج المتاحة، وتوعية الأسرة للمحافظة على أولادها من الوقوع فى دائرة التعاطى.

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حاضر فى الندوة كل من الدكتورة أمل سعد رئيس شعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث، ود. سلوى فاروق أستاذ الطب البيئى والمهنى بالمركز، كما شارك بالندوة أيضاً الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والمخدرات بكلية طب القصر العينى.