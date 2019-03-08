​وفد مصري يشارك بمعرض "وافيكس 2019" العقاري في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، الجمعة، وفد رجال اعمال مصري للمشاركة فعاليات النسخة الثانية من منتدى ومعرض "وافيكس 2019" - المعرض العقارى الاول والأكبر للبيع، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية للمرة الأولى بعد غياب أكثر من 6 سنوات عن المشاركة بالمعارض العقارية بالمملكة.
ويفتتح المعرض وزير الإسكان السعودي ماجد عبد الله الحقيل، بحضور المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرى، وكبار المسئولين الحكومين البارزين من مختلف الدول العربية والاوروبية المشاركة.
وتستمر فعاليات "وافيكس 2019" حتى 11 من مارس الجارى، ويتولى تنظيمه مجموعة أماكو السعودية.
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