الحكومة تحتفي بيوم المرأة: 38 مليون سيدة مستفيدة من دعم الخبز -إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن 89% من السيدات استفدن ببرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي"، وكذلك توفير برنامج "مستورة" ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات، وذلك ضمن هدف القضاء على الفقر.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، -في إنفوجرافيك نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019-، إلى أن هدف القضاء على الجوع، شمل أيضاً استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و‏8 ملايين امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

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وفي ذات السياق، لفت إلى أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، واستفادة ‏66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعويا لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وتابع أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.