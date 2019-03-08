الحكومة تحتفي بيوم المرأة: 38 مليون سيدة مستفيدة من دعم الخبز -إنفوجرافيك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن 89% من السيدات استفدن ببرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن تمويل 58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة 10 آلاف سيدة من مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي"، وكذلك توفير برنامج "مستورة" 16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات، وذلك ضمن هدف القضاء على الفقر.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، -في إنفوجرافيك نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من العام 2018/2019-، إلى أن هدف القضاء على الجوع، شمل أيضاً استفادة 38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و8 ملايين امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة.
وفي ذات السياق، لفت إلى أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد 11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، واستفادة 66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعويا لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
وتابع أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات 6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.
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