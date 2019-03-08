أخبار مصر | موانئ البحر الأحمر: تداول 616 شاحنة بضائع اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موانئ البحر الأحمر: تداول 616 شاحنة بضائع اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (16) سفينة وتم تداول (616) شاحنة بضائع و(56) سيارة حيث شملت حركة الواردات (209) شاحنة و(28) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (407) شاحنة بضائع و(28) سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وبرنسيسة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج، سينا.

وقد اعلن رئيس موانئ البحر الاحمر الانتهاء من 77 % من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018/2019.

اجتمع اليوم اللواء بحرى ايمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر مع الادارات المعنية بالهيئة لمتابعة تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 20182019 ( المدرج لها 365 مليون جنيه ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 77 % من أعمال الخطة والتى تتضمن استكمال تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الموانى (نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس).

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كما الانتهاء من بناء وتوريد ( 2 ) قاطرة بحرية بقوة شد 70 طن ومن المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة واستكمال بناء ( 2 ) قاطرة قوة شد ( 55 طن ) ولنش ارشاد لزيادة معدلات القطر والارشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

و كذلك بناء وتوريد ( 2 ) مجموعة مكافحة التلوث البحرى كل مجموعة مكونة من ( لنش مكافحة التلوث البحرى بالزيت ولنش خدمة مساعد ولنش جمع قمامة ) وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانى السويس وسفاجا وكذا توريد وتركيب معدات تأمين الموانى ضد خطر الارهاب وعدد ( 2 ) سيارة اطفاء وكاميرا مراقبة حرارية بميناء بورتوفيق.

و فى نفس السياق تم متابعة بعض المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها بالتمويل الذاتى ومنها تنفيذ اعمال رفع كفاءة الرصيف الجنوبى بميناء السويس وتطوير الساحات الخلفية للرصيف وانشاء منطقة انتظار الشاحنات خارج ميناء سفاجا ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع وشدد صالح على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالهيئة لسرعة الانتهاء من اعمال الخطة قبل نهاية العام المالى الحالى.

على جانب اخر، ناقش صالح مع اعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة اجراءات السلامة والصحة المهنية بموانى الهيئة وملاحظات وتوصيات لجنة المرور على الموانى التابعة وشدد على ضرورة توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بكافة المنشآت والوحدات التابعة بالهيئة والشركات والجهات العاملة بموانى الهيئة.

و وجه بالمرور الدورى على المنشآت والوحدات البحرية التابعة والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية والعمل على تلافى كافة الملاحظات من خلال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية مع الالتزام بالمرور الدورى على كافة موانى الهيئة.