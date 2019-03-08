أخبار مصر | بالإنفوجراف.. تعرف على رصد وزارة التخطيط لمؤشرات ‏النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإنفوجراف.. تعرف على رصد وزارة التخطيط لمؤشرات ‏النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات وذلك خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019, أوضح من خلاله أنه فيما يتعلق بهدف القضاء على الفقر فقد استفاد ‏89% من السيدات ببرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات, بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي", وكذلك توفير برنامج "مستورة" لـ ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن هدف القضاء على الجوع شمل أيضاً استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ 825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و‏8 مليون امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

وفي نفس السياق أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي واستفادة ‏66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم, في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعوي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.