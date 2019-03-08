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تنفيذ 40 قرار إزالة مبانى مخالفة وبدون ترخيص فى أحياء القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة القاهرة، من تنفيذ 40 قرار إزالة مبانى ما بين خطورة داهمة بأحياء الشرابية والخليفة ومبانى مخالفة وبدون ترخيص، وإزالات بالمهد، ورفع إعلانات مخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق .

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، أنه تم خلال الاسبوع الماضى التصدى فى المهد لخمس محاولات للبناء المخالف بأحياء شبرا وحدائق القبة والأميرية وحالتين بالمعصرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم استرداد قطعة ارض وإزالة التعديات عليها بواقع 6350 م2 بحى طرة بمنطقة بدر الليثى بشق الثعبان، وكذلك مساحة 4470م2 بحلوان تابعة لوزارة الرى، هذا بخلاف ما تم ازالته من عقارات صادر لها قرارات خطورة داهمة او مبانى مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة لها او بدون ترخيص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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