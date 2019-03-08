شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل سفيرى السنغال وهولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سفير دولة السنغال ووفد خبراء من وزارة الهيدروليكا والصرف الصحى بالسنغال، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق التنمية بدول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

تطرق اللقاء إلى طلب الجانب السنغالى مشاركة مصر كشريك استراتيجى فى المنتدى العالمى التاسع للمياه الذى تنظمه دولة السنغال والمقرر عقدة بداكار عام 2021، ويأتى هذا المطلب بعد نجاح وزارة الموارد المائية والرى فى تنظيم أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذى عقد فى أكتوبر الماضى، حيث طلب الجانب السنغالى الدعم الفنى من وزارة الموارد المائية والرى فى تنظيم منتدى داكار 2021.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية المنظمة للمنتدى إلى أن المنتدى يشمل عددا من المحاور الأساسية وهى ندرة المياه والتعاون والتنمية الريفية، كما أكد أن دولة السنغال تسعى إلى مشاركة مصر فى محور المنتدى الخاص بالتعاون، وذلك من خلال المساعدة فى تنظيم جلسات المؤتمر وتشكيل مجموعات العمل واختيار المتحدثين فى الجلسات.

كما أشاد بمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه وتطلعة للمشاركة بشكل أكبر فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه والمقرر عقده فى أكتوبر 2019، وحرص دولة السنغال على اعتبار أسبوع القاهرة الثانى للمياه أحد الانطلاقات والإعلان عن منتدى داكار 2021 من خلاله.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى تجارب الوزارة الناجحة فى مجال معالجة مياه الصرف والتى قد تندرج تحت محور التنمية الريفية وضرورة تكاتف جهود أبناء القارة السمراء فى نقل وتبادل الخبرات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى دول القارة والتعاون المتبادل لتنفيذ المشروعات المشتركة لخدمة وتلبية احتياجات شعوب دول القارة تحت مظلة "مبادرة داكار 2021" وأهمية تبادل الخبراء والمتدربين فى قطاع المياه بكلا البلدين.

وأشار عبد العاطى إلى إمكانيات الوزراة فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال قطاع التدريب الأقليمى المزود بجميع ما يلزم من قاعات وأجهزة ومعدات تضمن نجاح العملية التدربية بكفاءة وجودة عالية تواكب معايير التدريب العالمية.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد مركز التنبؤ بفيضان النيل والتعرف على إمكانياته ومخرجاته، حيث أشار الوزير إلى أن مخرجات المركز الآن تخدم العديد من الدول الأشقاء.

وتفقد الوفد أيضا مركز التليمترى للتعرف على نظم الرصد والمراقبة لبيانات مناسيب وكميات ونوعية المياه والبيانات المناخية، وأن هذه الأنظمة تتم بسواعد وعقول المصريين ورحب بالتعاون مع السنغال ودول القارة فى نقل الخبرات وبناء القدارت فى تلك المجالات.

كما تفقد الوفد أيضا المكتبة المركزية بالوزارة والتى تذخر بعدد من المخطوطات وأمهات الكتب والمراجع العلمية فى مجال ادارة الموارد المائية، وكذا تمت زيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتعرف على أحدث تقنيات إدارة المعلومات وأنظمة إدارة المعلومات الجغرافية والاستشعار بعد بما يدعم اتخاذ القرار.

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والتقى الدكتور محمد عبد العاطى "لورن ويستهوف" السفير الهولندى بالقاهرة لبحث أوجه ومجالات التعاون بين الحكومة الهولندية ومصر فى مجال إدارة المياه والمجالات الأخرى التى تتصدر أولويات الحكومة المصرية.

وخلال اللقاء أوضح ويستهوف أن الحكومة الهولندية تبحث تعزيز أوجه مجالات التعاون مع مصر فى مجال إدارة المياه.

وأكد السفير الهولندى أنه سيقوم فريق من الحكومة الهولندية بزيارة لمصر للتشاور مع وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية حول مجالات هذا التعاون خلال النصف الأول من أبريل 2019.

كما سلم السفير الهولندى الوزير دعوة من السيدة وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية لاجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، الذى سينعقد بهولندا خلال يومى 17-18 أبريل 2019.

جدير بالذكر أن هذا المجلس هو إطار للتعاون بين الحكوميين منذ عام 1976 فى مجال المياه ويرأسه وزير الموارد المائية والرى المصرى ووزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى أهمية إدراج أولويات الحكومة المصرية ضمن مجالات التعاون المصرى الهولندى، واستعراض إدخال نظم الرى الحديث، موضحا بعض التجارب التى تمت فى هذا المجال والمطلوب التوسع فى تطبيقها.

كما ذكر الوزير بعض التجارب الحالية التى تجريها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات المعنية والمراكز البحثية للتوسع فى زراعة القمح على المياه المالحة.

وأضاف وزير الرى أنه ضمن الأولويات أيضا تحسين نوعية المياه كأحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر 2050 ووضح أهمية وجود شبكات لمراقبة نوعية المياه على المستويات المختلفة، وكذلك دعم التنسيق بين الشبكات القائمة لرصد نوعية المياه فى نهر النيل والمجارى المائية.

وفى سياق متصل تم التطرق لمشروع حماية وتطوير شواطئ بورسعيد، الذى تمت له دراسات مبدئية من خلال المجلس الاستشارى المصرى الهولندى وأوضح الوزير أنه يرحب بإجراء دراسات تفصيلية حول هذا المشروع، وقد يساعد برنامج التعاون المشترك الجديد بين الجانبين فى تلك الدراسات.

وفى ختام اللقاء أكد السفير الهولندى استمرار وتعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الهولندية والحكومة المصرية فى مجال إدارة المياه وتوثيق هذا التعاون من خلال وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية الأخرى.