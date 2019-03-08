شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد ..القوى العاملة تقيم معرضا للفنون التشكيلية لاكتشاف قدرات العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة القوى العاملة، بعد غد الأحد، بديوان عام الوزارة، معرضا للفنون التشكيلية، فى إطار تنفيذ برنامجها السنوى بشأن الخدمات العمالية .

يتضمن المعرض مجالات الرسم الزيتي، والرسم بأنواعه الأخرى، والتصوير الضوئي، والنحت والخزف والأعمال النحاسية ، والأعمال النسوية ، والأشغال اليدوية ، والتصوير الضوئي ، والخط العربي .

كما يضم المعرض لوحات إرشادية في القضايا التي يعاني منها المجتمع وتهدف إلي التوعية بمخاطر الإدمان ، ومحو الأمية ، وتنظيم الأسر، وترشيد الاستهلاك ، والمشكلة السكانية وغيرها .

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وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة خلال مارس الجاري لاكتشاف القدرات الفنية للعمال وتشجيعهم بما يحفزهم على العمل والإنتاج، وسوف يمنح الفائزين الحاصلين على أعلى الدرجات فى موضوعات المسابقة جوائز مادية، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع المشاركين .

يشارك في المعرض عمال شركات ومنشآت القطاع العام والأعمال العام، والخاص على المستوى القومى، وتهدف المسابقات إلى شغل أوقات فراغ العمال بالهويات النافعة وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية فى نفوس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الفنية ونشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات ما يساعد على تحقيق التوازن والاستمتاع بها، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسينه وتجويده .