شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق ورشة العمل الافتتاحية لوحدة متابعة وتقييم الفاقد بالمنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ورشة العمل الافتتاحية، لوحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية، والتى نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلى المعاهد البحثية والجامعات المصرية والجهات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وقالت الدكتورة شيرين عاصم وكيل معهد البحوث الزراعية لشئون البحوث في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، أن هناك معدلات مرتفعة من الفاقد في المنتجات الزراعية وبخاصة بين صغار المنتجين الذين يهيمنون على أنظمة العرض التقليدية، لافتة الى ان العمل على خفض هذا الفاقد يأتي على راس أولويات وزارة الزراعة في المرحلة الحالية، ومن ثم تم انشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وأوضحت أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، أشارت الي ان نسب الفاقد قد تتجاوز 30% في الخضر والفاكهة ونحو 20% من البقول الدرنات ، ونحو 10% بالنسبة للحبوب بجانب أن هناك فقد أخر نوعي تضمحل معه الأسعار وتزداد خسائر المزارعين، لافتة الى انه في المحصلة الاجمالية يشكل الفاقد الزراعي نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من الدخل الزراعي.

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وأكدت ان انشاء وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بموجب القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2018 جاءت لتكون كيان يعمل علي تنسيق كافة الجهود التي تعمل علي تقليل الفاقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، جيث أصبح الحد من الفاقد يمثل تحدياً رئيسيا للتنمية الزراعية المستدامة، الامر الذي يتطلب تكثيف الجهود للحد من هذه الخسائر.



وفى كلمته قال الدكتور حسين جادين ممثل الفاو في مصر، أن انشاء الوحدة يعد احدى ثمار جهود منظمة الفاو في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اجل العمل علي تقليل الفاقد والهدر في الغذاء بشكل عام، لافتاً الى انه تم في أكتوبر 2015 اطلاق مشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة بضمان الامن الغذائي في مصر بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بين جهود ومشاريع اخري لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء، خاصة في القمح والثروة السمكية .



وأضاف أن المشروع نفذ برنامجاً تدريبياً لمئات المزارعين والمرشدين الزراعيين من اجل تحسين الممارسات علي مستوي المزرعة للحفاظ علي جودة منتجاتهم ومنع الهدر على طول سلاسل القيمة واطلاق عدد من المبادرات والعديد من الأنشطة، والتي يأتي من ضمن نتائجها: اجراء دراسات لتقييم حجم الفاقد والهدر في سلسلة القيمة لمحصولي العنب والطماطم ، انشاء وحدتي معالجة لتجفيف الطماطم – ووحدة معالجة لتجفيف العنب (الذبيب)، ورفع القدرات بشأن كيفية الحد من فقد المحاصيل لما بعد الحصاد، فضلاً عن اجراء حملات توعية للحد من هدر الطعام، وتأسيس وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



حضر ورشة العمل: الدكتورة داليا ياسين مدير وحدة متابعة وتقييم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية بمعهد الاقتصاد الزراعي، و الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة، والمهندس بهاء الوسيمي مدير مشروع تقليل الفاقد والهدر وتطوير سلسلة القيمة لتحسين الأمن الغذائي في مصر وتونس، والدكتور إسماعيل الفرماوي ممثل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والدكتورة هدى رجب وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

