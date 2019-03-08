شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: مشروع سهل القاع يحول جنوب سيناء إلى سلة غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بجولة فى جنوب سيناء، تفقد خلالها عددا من المناطق في المحافظة، ومنها منطقة سهل القاع فى جنوب سيناء، واستمع إلى مزارعى المنطقة، والتى شملت شكواهم فى نقص بالأسمدة والتقاوى.





فيما أكد "خليفة" نقيب الزراعيين، في بيان، أهمية إقامة محطة لإنتاج تقاوى بنجر السكر بسانت كاترين، مشيدا بدور المهندسين الزراعيين فى التنمية بسيناء مشيرا إلي تعهد النقابة بالرعاية الصحية للمهندسين الزراعيين بسيناء بالمجان من خلال مشروع الرعاية الصحية بالنقابة.





وطالب نقيب الزراعيين، الحكومة باستصلاح، وإعادة زراعة منطقة سهل القاع بجنوب سيناء، باعتباره أحد المشروع الاستراتيجية التى تخدم المنطقة نظرا للبعد الأمنى، موضحا أن الاستفادة من الميزة النسبية للمناخ الملائم لزراعة الزيتون كنماذج قابلة للتوسع كمرحلة أولى، والاستفادة من مخلفات زراعة الزيتون في إنتاج الأعلاف اللازمة للتسمين والإنتاج الحيواني.





وشدد خليفة خلال زيارته لبعض المزارع بقرية الوادي بالطور، على أن وزارة الرى تبذل جهودا كبيرة، لضمان التنمية المستدامة بالمنطقة، ومنها توفير المياه الجوفية اللازمة لبدء مشروع استصلاحي يخدم المقيمين بالمنطقة، ويساهم فى طرح جزء من الإنتاج للمدن السياحية فى جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ والطور، فضلا عن توفير احتياجات مواطنى مدينة الطور والوديان والقرى والتجمعات البدوية من مياه الشرب.

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ولفت إلي أن إقامة نموذج تنموي في منطقة سهل القاع يساهم في الاستفادة من 5 الآلف فدان كمرحلة أولي سواء لإنتاج محاصيل خضروات من خلال مشروع الصوب الزراعية، أو بزراعة محاصيل بستانية وخاصة الزيتون والرمان، بالإضافة إلي الاستفادة من مشروع الاستزراع المتكامل الذي يجمع بين الإنتاج النباتي والإنتاج السمكي للاستفادة من القيمة المضافة من وحدتي الأراضي والمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أن مشروع سهل القاع يساهم في أن تكون أراضي جنوب سيناء سلة غذاء لأبنائها، وإنشاء شوادر لبيع المتجات الزراعية، وفتح سوق للجملة لتوزيع هذه المنتجات، داخل المحافظة، مشيرا إلي أهمية تطبيق التنمية الزراعية الذكية والمستدامة وزراعات القمح بالتنقيط والفول البلدي والفواكه والمانجو وكذلك المزارع السمكية الذكية التي تعتمد علي التقنيات الحديثة في الإدارة والإنتاج.