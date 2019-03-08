أخبار مصر | إنفوجرافيك.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك، تحت عنوان كل ما تريد معرفته عن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأوضح الـ"إنفوجرافيك"، أن اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة، هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الاحتفال جاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام ١٩٤٥، وإلى أن مصر تحتفل بيوم المرأة المصرية في ١٦ مارس من كل عام تخليدا لذكرى شهيدات ثورة ١٩١٩.

وأشار إلى أن الدستور المصري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، كما أن هناك اهتمام بالمرأة المصرية حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية كما تعمل الحكومة وجميع الأجهزة على تفعيل استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠.