مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مسن بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مسن بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الساحل برئاسة المستشار محمود حمدى باستعجال تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعى لجثة مسن عثر عليها داخل شقته والقطط تنهش فيها .

وكشفت التحقيقات عن أن المتوفى يبلغ من العمر "73 سنة" عثر على جثته وبها آثار نهش حيوانى فى بعض الأجزاء، وكلفت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

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وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لموظف على المعاش، كان يعيش بمفرده فى شقته بمنطقة الساحل، عقب انفصاله عن زوجته، وكان يقوم بتجميع القطط الضالة ويطعمها ويرعاها وأصيب بإعياء شديد توفى على أثره، فلم تجد القطط ما يسد جوعها، فنهشت أجزاء من ساقه وعينه وإحدى ذراعيه ورأسه

وتلقى رجال مباحث الساحل بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية .

انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ وعثرت على جثة المتوفى مرتديًا كامل ملابسه مسجاة فى الصالة، وبها آثار لنهش حيوانى، فتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.