استشاري بمعهد القلب: «شعبان» لم يقصر.. والصحة السبب

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الدكتوة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان
أكد الدكتور محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة في معهد القلب القومي، أن الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد الذي أقيل اليوم من منصبه، لم يقصر في أداء واجبه، وأغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد، مضيفا "الجميع صُدم بخبر الإقالة". "الدراوي" قال في مداخلة مع برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء اليوم، إنه "كان اليوم هناك وقفة احتجاجية في المعهد ضد قرار الإقالة". وتابع: "الدكتور جمال شعبان لم يقصر في قوائم الانتظار، وأي تأخير يكون عائدًا لوزارة الصحة بسبب قرارها، والأطباء يعملون من 7 صباحًا إلى 9 مساءً من أجل قوائم الانتظار".
وفي بيان مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إصدار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، جاء نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه. وأوضح الدكتور خالد مجاهد،
وفي بيان مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إصدار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، جاء نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار في معهد القلب القومي.اقرأ أيضا: «الصحة» تكشف أسباب إقالة مدير معهد القلب: مُقصر
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