انت الان تتابع استشاري بمعهد القلب: «شعبان» لم يقصر.. والصحة السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتوة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان

أكد الدكتور محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة في معهد القلب القومي، أن الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد الذي أقيل اليوم من منصبه، لم يقصر في أداء واجبه، وأغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد، مضيفا "الجميع صُدم بخبر الإقالة". "الدراوي" قال في مداخلة مع برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء اليوم، إنه "كان اليوم هناك وقفة احتجاجية في المعهد ضد قرار الإقالة". وتابع: "الدكتور جمال شعبان لم يقصر في قوائم الانتظار، وأي تأخير يكون عائدًا لوزارة الصحة بسبب قرارها، والأطباء يعملون من 7 صباحًا إلى 9 مساءً من أجل قوائم الانتظار".

Advertisements

وفي بيان مساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إصدار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، جاء نظرا لتقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلًا عنه. وأوضح الدكتور خالد مجاهد،