انت الان تتابع السيسي يوجه بالاستمرار في خطوات تطوير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجّه بالاستمرار في الخطوات التنفيذية لمراحل تطوير منظومة التعليم في مصر لما تمثله من ركيزة أساسية في المشروع القومي لبناء الإنسان المصري، وكذلك الانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار فكري وعلمي حديث يرقى إلى طموحات التنمية والبناء التي تنتهجها الدولة".

وفي 24 ديسمبر الماضي، اجتمع وزير التعليم، مع مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وقال إن "النظام الجديد بالمراحل التعليمية الأولى لا يزال عمره شهرين، ولكن ردود الفعل المبدئية إيجابية جدًّا من جهة أولياء الأمور، وأيضا بالنسبة لتفاعل المعلمين مع المنظومة الجديدة".وأضاف الوزير