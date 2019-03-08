شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يطارد الإرهاب على «دائري الجيزة».. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عددا من قضايا الشأن المحلي، وذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة تكثيف الاهتمام بمشروعات البترول والغاز من أجل الاستفادة المثلي من ثروات مصر الطبيعية ودفع جهود التنمية المستديمة، منوها بأن طرح أول مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر قريبا يصب في مساعى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وانجازاته خلال الفترة الأخيرة.

وفي موضوع آخر، ذكرت «الأهرام» أن اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد حرص رئيس الجمهورية وجميع المؤسسات وجهات انفاذ القانون على منع الفساد ومكافحته، مؤكدا أهمية الوفاء بالتزامات مصر الدولية وتبادل الخبرات والتجارب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقباله أمس وفد مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (unodc)، والخبراء الدوليين من دولتى صربيا وليسوتو وأعضاء هيئة الخبراء الوطنيين بجهات انفاذ القانون بمصر.

وذكرت أن أجهزة الأمن وجهت ضربة استباقية لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى وقياداته حيث قضت على 7 من عناصر حركة «حسم» التابعة للجماعة الإرهابية وأحبطت مخططا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد الوطن بعد أن اتخذت الخلية الإرهابية شقة في أكتوبر مقرا لتنفيذ عملياتها الإرهابية حيث لقى 3 من أعضاء التنظيم الإرهابى مصرعهم في أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى بالجيزة وأصيب أحد الضباط خلال تبادل النيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن 4 أخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم عندما استهدفت قوات الأمن وكر الخلية الإرهابية بأكتوبر وعثر داخله على كمية من المواد المتفجرة وأسلحة نارية وأوراق تنظيمية لجماعة الاخوان الارهابية.

وأكدت الصحيفة إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 9 فتحات أنفاق بأبعاد تصل حتى «2 متر في 2 متر» لعدد ثلاثة أنفاق رئيسية على الشريط الحدودى بشمال سيناء بأعماق حتى «30 مترا» وأطوال حتى «3 كم» تستخدمها العناصر الإرهابية في عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الارهاب وملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية وبناءً على معلومات استخباراتية برصد وتتبع مسارات تحرك العناصر الارهابية وطرق الامداد لها.

وفي شأن آخر، ذكرت الصحيفة أن فاعليات التدريب البحري العابر (المصري/الفرنسي)، الذي استمر لعدة أيام، اختتم بنطاق الأسطولين الشمالي والجنوبي بالبحرين الأحمر والمتوسط بمشاركة حاملتى المروحيات «أنور السادات وجمال عبدالناصر»، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وحاملة المروحيات الفرنسية «تونير» وبمشاركة القوات الخاصة البحرية لمصر وفرنسا وعناصر المشاة الميكانيكى التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه برغم تفاخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الدائم بانجازاته الاقتصادية، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس عن أن الولايات المتحدة سجلت العام الماضى 2ر891 مليار دولار عجزا في الميزان التجارى للبضائع وهو الأضخم في تاريخ البلاد وذلك رغم اعتماد ترامب منذ توليه الرئاسة لسياسة «أمريكا أولا» لدفع الاقتصاد.

وأضافت الوزارة أن العجز التجارى للولايات المتحدة بشكل عام ارتفع خلال عام 2018 إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات بعد قفزه بنسبة 8ر18% خلال ديسمبر الماضى أسهمت في تسجيل عجز اجمالى قدره 621 مليار دولار.

من جهتها، ذكرت «الجمهورية» أن فعاليات التدريب المصري- البريطاني المشترك «أحمس- 1» والذي ينفذ لأول مرة بمصر بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 انطلق بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة وصلت في التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن.

وأكدت أن قائد التدريب من الجانب البريطاني أكد أن التدريب «أحمس- 1» يؤكد على عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي موضوع آخر، ذكرت «الجمهورية» أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك كيان واحد مسؤول عن إدارة البحيرات بدلا من توزيع المسئولية على أكثر من جهة وأن يكون هذا الكيان على أعلي مستوي ويتبع مباشرة مجلس الوزراء ويتولي ادارة وتنمية البحيرات على مستوي الجمهورية. مضيفا ان هناك جهدا كبيرا يبذل حاليا في بحيرة المنزلة ونعمل على أن يتم تنفيذ ذلك في كل بحيراتنا مما يسهم في الاستفادة القصوي منها.

وقالت إن مدبولي أوضح، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة آخر مستجدات ملف إدارة البحيرات على مستوى الجمهورية لتنميتها، أن هناك مهاما عديدة ستكون موكلة لهذا الكيان الذي سيكون له كامل الصلاحيات وسيكون مسئولا مسئولية كاملة ايضا عن تنفيذ الاهداف المرجوة مشيرا إلى انه تم تكليف مجموعة عمل مصغرة باعداد قرار بالمهام الموكلة للجهة التي ستتولي ادارة وتنمية البحيرات.

وفي الشأن الدولي، ذكرت أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن مقاتلة من طراز (سوخوي-27) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز (آر أس 135) كانت تحلق قرب حدود روسيا فوق بحر البلطيق.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية. فأقلعت طائرة (سو-27) من قوات الدفاع الجوي لاعتراضها، وأضاف البيان أن طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه إلى مسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز RC-135.

بدورها، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، وتكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطالب السيسي بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

وأضافت أن الرئيس وجه أيضا -خلال لقائه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية- بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل في مد شبكات الإسكان الاجتماعي على مستوي الجمهورية، إضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوي القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وفي موضوع ثان، ذكرت «الأخبار» أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقي الفريق أول بحري ايفانجلوس ابوستولاكس وزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاسها على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الفريق أول محمد زكي أشاد بمستوي التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية. معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضافت أن وزير الدفاع اليوناني أكد توافق الرؤي تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت «الأخبار» أن صور احتفالية البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة احتلت الشاشات الخارجية للمقر الرئيسي لبورصة ناسداك الأمريكية في مدينة نيويورك، والتي تعد أكبر بورصة تعمل على أساس الشاشات الالكترونية في الولايات المتحدة ويبلغ متوسط الاسهم المبيعة بها يوميا أعلي من أي بورصة أمريكية.

ونقلت الصحيفة عن محمد فريد رئيس البورصة المصرية: إن هذه اللفتة من بورصة ناسداك تعكس تقديرها لجهود البورصة المصرية، لدعم تمكين المرأة وزيادة معدل مشاركتها في الاقتصاد. مشيرا إلى أن البورصة تعمل مع الجامعة الأمريكية على خلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة من مجالس إدارة الشركات المقيدة.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التصعيد في قطاع غزة منذ الأحد الماضي وذلك بعدما شن طيرانه الحربي أمس غارات جديدة استهدفت مواقع عدة تابعة لحركة حماس في جنوب القطاع، مستغلا الحجة نفسها وهي الرد على إطلاق بالونات محملة بعبوات ناسفة ومتفجرات تجاه جنوب إسرائيل.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس. وأفاد مصدر أخر بأن إحدي الغارات استهدفت موقعاً لحماس، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بدون الإبلاغ عن إصابات.