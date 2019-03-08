شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 8 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، في فعاليات الماراثون الرياضى للجري الذي يقام بمدينة الزقازيق بحضور رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبدالباري، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والشعبية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية بنين وبنات.

تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بحفل لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي على المسرح الكبير.

تنتهي مهلة الـ48 ساعة التي منحها مفاوضو الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، لصياغة خطة جديدة وتقديم حل عملي لتنفيذ سياسة «مساندة أيرلندا» إذا كانت تريد انفراجة في المحادثات حول «بريكست».